Акция “Бессмертный полк” состоится 9 мая в онлайн-формате

Из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, в России акция “Бессмертный полк” 9 мая пройдет в онлайн-режиме.

Традиционное шествие будет транслироваться на более чем 200 медиаэкранах Москвы, а также на портале народного шествия и в онлайн-кинотеатре OKKO. Сейчас ведется техническая подготовка к акции — создается единая база данные, из которой сформируется видеоряд из фотографий участников Великой Отечественной войны и их родных.

Вам будет интересно Бессмертный полк пройдет онлайн в Ленобласти. Поучаствовать могут все желающие Акция «Портреты Победы» для тех, кто, хочет отдать дань уважения героям Великой Отечественной, уже началась. Проект проходит на официальной странице «Портреты... 22.04.2020 333

Желающим принять участие в онлайн-шествии предлагают заполнить специальную форму на сайтах «Бессмертного полка России» и проекта «Банк памяти», а также в приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу движения «Волонтеры Победы».

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти «Бессмертный полк» также пройдет в онлайн-формате. В акции «Портреты Победы» может принять участие любой любой желающий, для этого необходимо разместить портрет и краткую биографию фронтовика в специальном альбоме в социальной сети ВКонтакте с хэштегом #ПортретыПобеды.