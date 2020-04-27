На вопросы россиян ответят высококвалифицированные врачи-диетологи.

Роспотребнадзор запустил «горячую линию» по вопросам правильного питания во время самоизоляции. Высококвалифицированные врачи-диетологи помогут россиянам подобрать подходящий рацион для себя и своих детей, а также ответят на вопросы об оптимальном питании и рекомендуемом наборе продуктов для среднесуточного рациона.

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“Горячая линия” работает ежедневно без выходных дней с 9.00 до 21.00, телефон горячей линии: 8 (495) 150-95-41.