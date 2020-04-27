«На улице очень много людей»: в Петербурге критически упал индекс самоизоляции

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», по состоянию на 16:30 в Санкт-Петербурге индекс самоизоляции составил 2,3 балла. Это означает, что сейчас на улицах очень много людей.

Таким образом, показатель опустился в «красную» зону. Максимальное значение — пять баллов (на улицах почти никого), минимальное — 0. Хуже, чем в Петербурге режим самоизоляции соблюдают в Самаре, Казани и Екатеринбурге. Там балл колеблется от 1,8 до 1,9.

Примечательно, что такой же показатель по Ленобласти: сервис показывает 2,1 балла в Выборге, Сосновом Бору и Киришах. В Гатчине показатель составил 2,2 балла. Улицы Тихвина сервис оценил в 2 балла ровно. Во Всеволожске людей на улицах меньше — сервис дал 2,6 баллов. В Мурино показатель достиг «желтой» зоны и составил 3 балла.