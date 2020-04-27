Пациент с положительным тестом на COVID-19 сбежал из НИИ Вредена

25 апреля из НИИ Вредена в Петербурге пропал 29-летний Кадыр К. с положительным тестом на COVID-19, лежавший в 17-м отделении, в травматологии.

Отделение было закрыто. Пациент мог сбежать либо во время доставки еды и лекарств, либо через запасной выход, когда вывозили отходы. Сотрудники НИИ Вредена обратились в полицию.