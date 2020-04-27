Скончалась одна из медсестер работающая в Гатчинском районе

Диагноз коронавируса у неё пока не подтверждён.
По информации пресс-службы правительства Ленобласти, в Гатчинской больнице в воскресенье скончалась Наталья Хечумова, которая работала в одной из клиник района.
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26.04.2020 165
Отмечается, что коронавирус у скончавшейся официально не подтверждён, а результаты будут известны не ранее понедельника.