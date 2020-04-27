В Новой Ладоге отреставрируют церковь святого Климента

Автор: Гузель Галимова
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Реставрация церкви святого Климента в Новой Ладоге начнется в 2021 году.

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация будущих работ. Об этом сообщил глава комитета по культуре Ленобласти Владимир Цой. 

Фото здесь и далее: Владимир Цой

В этом году планируется провести первоочередные противоаварийные работы, в частности, укрепить кровлю, демонтировать чуждые элементы, вывезти строительный мусор.

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