В Новой Ладоге отреставрируют церковь святого Климента

Реставрация церкви святого Климента в Новой Ладоге начнется в 2021 году.

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация будущих работ. Об этом сообщил глава комитета по культуре Ленобласти Владимир Цой.

В этом году планируется провести первоочередные противоаварийные работы, в частности, укрепить кровлю, демонтировать чуждые элементы, вывезти строительный мусор.