В Гатчинском районе нарушителей скоростного режима будут “ловить” передвижные фоторадары

Передвижные фоторадары будут фиксировать нарушителей на дорогах Гатчинского района с 29 апреля по 12 мая.

Как сообщает ОГИБДД Гатчинского района, комплексы будут работать ежедневно на следующих участках:

Гатчина, Красноармейский проспект (автодорога Стрельна-Кипень-Гатчина, 42-44 км);

Гатчина, Пушкинское шоссе (автодорога Красное Село — Гатчина – Павловск, 18-19 км);

автодорога Подъезд к г. Гатчина №1: 0 км 600 м;

автодорога Петербургское южное полукольцо А-120: 71-76 км;

автодорога Красное Село — Гатчина — Павловск: г.п.Тайцы;

автодорога Красное Село — Гатчина — Павловск: д.Вайялово;

автодорога Красное Село — Гатчина — Павловск: д.Ивановка;

автодорога Красное Село — Гатчина — Павловск: 21 км;

автодорога Красное Село — Гатчина — Павловск: д.Романовка;

автодорога Красное Село — Гатчина — Павловск: д.Пудомяги;

автодорога Гатчина-Куровицы: д.Пижма;

автодорога Гатчина-Куровицы: с.Воскресенское;

автодорога Пустошка-Вырица: 3-6 км.

Стоит добавить, что места установки передвижных фоторадарных комплексов также можно увидеть на интерактивной карте на сайте ГИБДД — в разделе «Места размещения технических средств автоматической фотовидеофиксации».