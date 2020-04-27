В Гатчинском районе нарушителей скоростного режима будут “ловить” передвижные фоторадары

Передвижные фоторадары будут фиксировать нарушителей на дорогах Гатчинского района с 29 апреля по 12 мая.
Как сообщает ОГИБДД Гатчинского района, комплексы будут работать ежедневно на следующих участках:
- Гатчина, Красноармейский проспект (автодорога Стрельна-Кипень-Гатчина, 42-44 км);
- Гатчина, Пушкинское шоссе (автодорога Красное Село — Гатчина – Павловск, 18-19 км);
- автодорога Подъезд к г. Гатчина №1: 0 км 600 м;
- автодорога Петербургское южное полукольцо А-120: 71-76 км;
- автодорога Красное Село — Гатчина — Павловск: г.п.Тайцы;
- автодорога Красное Село — Гатчина — Павловск: д.Вайялово;
- автодорога Красное Село — Гатчина — Павловск: д.Ивановка;
- автодорога Красное Село — Гатчина — Павловск: 21 км;
- автодорога Красное Село — Гатчина — Павловск: д.Романовка;
- автодорога Красное Село — Гатчина — Павловск: д.Пудомяги;
- автодорога Гатчина-Куровицы: д.Пижма;
- автодорога Гатчина-Куровицы: с.Воскресенское;
- автодорога Пустошка-Вырица: 3-6 км.
Стоит добавить, что места установки передвижных фоторадарных комплексов также можно увидеть на интерактивной карте на сайте ГИБДД — в разделе «Места размещения технических средств автоматической фотовидеофиксации».