Задержаны наркоторговцы, сбывавшие незаконное в Ленобласти и Петербурге через интернет

Правоохранители 26 апреля задержали участников группы, занимавшейся распространением наркотиков посредством закладок в Петербурге и Ленобласти.

Преступники работали в Кировском, Красносельском и Петродворцовом районах Петербурга, а также в Гатчинском и Ломоносовском районах Ленобласти. Для реализации «товара» они пользовались даркнетом.

Задержанными оказались петербуржцы: двое мужчин в возрасте 30 и 32 лет, а также 28-леняя женщина. Правоохранители считают, что организатором был младший из мужчин, он же администратор магазина. Второй выполнял функции фасовщика и закладчика, а женщина — еще один администратор, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

У предполагаемого организатора и соучастницы нашли 50 свертков с синтетическим наркотиком общей массой 147,2 грамма, а также 49 свертков с другим синтетическим наркотиком массой 47,4 грамма.

Обыски также прошли в арендованной квартире на проспекте Народного Ополчения в Петербурге. Там нашли 568 свертков с веществом, которое сейчас исследуется в рамках уголовного дела. Там же изъято 2 пакета с синтетическим наркотиком массовй 280,2 грамма.

Возбуждено уголовное дело. Установлена причастность фигурантов как минимум к 15 фактам сбыта наркотиков. Решается вопрос об аресте.