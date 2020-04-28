Роскачество нашло кадмий и мышьяк в чипсах

Эксперты Роскачества проверили чипсы по 54 показателям качества и безопасности. Всего было проверено 16 торговых марок, сообщает пресс-служба организации.

Проверку Роскачества прошли картофельные чипсы со вкусом сыра («Хрустящий картофель», Lays, «Каждый день», «Русская картошка», «Московский картофель», Pomsticks, Pringles, Kracks), картофельные Naturals с пармезаном (Lorenz), мегачипсы картофельные со вкусом сметаны и сыра (MegaChips), кукурузные чипсы и начос со вкусом сыра (Delicados, Santa Maria, Carambas, Happy Nachos), свекольные (Kiwa) и свекольные с ламинарией и базиликом («Здороведа»).

В результате эксперты не нашли нарушений в части содержания ГМО, красителей, консервантов. Несмотря на это, в чипсах Pomsticks, Lorenz, «Московский картофель», Kracks выявили кадмий, предельно допустимый уровень превышен в 10 раз. В свекольных чипсах «Здороведа» выявлены и кадмий, и мышьяк.