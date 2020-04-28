В Ленобласти за сутки выявили 38 зараженных коронавирусом

Согласно данным оперативного штаба, по состоянию на 28 апреля в России за сутки зафиксировали 6411 случаев заражения коронавирусом.

При этом, говорится в сообщении, из них 40,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 72 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 1110 человек.

В Ленинградской области за сутки выявили 38 зараженных, в Петербурге — 198.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8456 человек.