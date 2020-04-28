Оперштаб: наибольшее число новых случаев COVID за сутки зарегистрировано в Москве – 3075

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 3075, Подмосковье — 523, Санкт-Петербурге — 198, заявили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 411 в 83 регионах.

«Распределение по субъектам: Москва — 3075, Московская область — 523, Санкт-Петербург – 198», — говорится в сообщении.

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Также 153 случая за сутки зарегистрированы в Дагестане, 148 — в Северной Осетии, 101 — в Рязанской области.