Волонтеры купили продукты для пенсионеров на пожертвования в Выборге

Вчера, 28 апреля, неравнодушные выборжцы приняли участие в акции, в ходе который была доставлена продуктовая помощь нуждающимся.

Организаторами акции являются московский фонд «Дари еду», выборгская организация «Мой Мир» и сеть магазинов «Лента». На пожертвования были куплены консервы, картошка и сгущенка.

Кроме того, сообщают организаторы, к акции присоединилась «известная на всю страну сеть службы такси, которая помогла доставить продукты».

Чтобы присоединиться к акции, можно выполнить одно из следующих условий:

В магазине «Лента» в Выборге на стойке информации можно передать товары первой необходимости;

Владельцы других магазинов могут установить «корзину доброты»;

Находясь в глубокой изоляции, можно сделать пожертвование на расчетный счет волонтерской организации или отправить смс на номер 3443 с сообщением «даю 200», где цифра 200 — это сумма помощи;

Если вы знаете, кому нужна помощь или сами в ней нуждаетесь — следует связаться с организатором и директором АНО «Мой Мир» Ткачишиной Мариной;

Кроме того, волонтерам необходимы антибактериальные салфетки и перчатки.