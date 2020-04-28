В Ковалево воры-домушники вынесли антикварную мебель на 400 тысяч рублей

Из частного дома в Ковалево во Всеволожском районе Ленобласти грабители вынесли антикварную мебель XVIII века.

По словам 52-летней женщины, в период с 10 июля 2017 года по 27 апреля 2020 года неизвестные взломали дверь ее частного дома и похитили предметы мебели XVIII века. В частности, пропали обеденный стол за 50 тысяч рублей, каминное зеркало за 100 тысяч рублей, два кресла из красного дерева стоимостью 50 тысяч рублей. Также пропал набор из стульев за 200 тысяч руб. Общий ущерб составил 400 тысяч рублей.

Вам будет интересно В Петербурге задержали банду мошенников, обманувших пенсионеров на 11,7 млн рублей Организованная группа мошенников, обманувшая пенсионеров на 11,7 млн рублей, задержана в Петербурге. Для обмана использовалась схема с обзвонами. Мошенники с... 28.04.2020 171

Проводится проверка, преступников разыскивают. Сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.