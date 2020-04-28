Житель Выборга угнал грузовик с фермы и бросил в лесу

Автор: Гузель Галимова
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24 апреля в полицию поступило сообщение об угоне грузовой машины с территории фермы в Выборге в Ленобласти.

В тот же день полицейские нашли угнанный автомобиль «Урал — 4320» в лесном массиве, в 600 метрах от фермерского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Спустя три дня, 27 апреля, полиция задержала подозреваемого у дома №7 на улице Кировские Дачи — мужчину 1977 года рождения. В отношении угонщика возбуждено уголовное дело. Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде. 

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