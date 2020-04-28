Поставщики ПО в МФЦ Ленобласти подозреваются в картельном сговоре

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Ленинградское УФАС подозревает в картельном сговоре ООО «Нетворк системс» и ООО «КЮ-Системс». Эти компании поставляли программное обеспечение в МФЦ Ленобласти.

Признаки картельного сговора обнаружены во время аудита закупок поставщиков. Обе компании принимали участие в шести аукционах на поставку ПО для ГБУЛО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и обслуживание АПК. Общая сумма заключенных контрактов – около 115 000 000 рублей.

На картельный сговор указывают снижение цены в ходе тендера, а также время создания и редактирования файлов с заявками, которые производил один и тот же человек. Кроме того, в сертификатах электронной цифровой подписи обеих компаний указаны одинаковые адрес электронной почты и месторасположение. А в состав учредителей компаний входили одни и те же люди.

Вам будет интересно
Школьникам могут запретить удаленное обучение через смартфон
Как сообщают «Известия» со ссылкой на обновленные рекомендации Минпросвещения, смартфоны нельзя использовать по организации дистанционных занятий. По мнению составителей документа, использование...
28.04.2020 103