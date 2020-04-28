Поставщики ПО в МФЦ Ленобласти подозреваются в картельном сговоре

Ленинградское УФАС подозревает в картельном сговоре ООО «Нетворк системс» и ООО «КЮ-Системс». Эти компании поставляли программное обеспечение в МФЦ Ленобласти.

Признаки картельного сговора обнаружены во время аудита закупок поставщиков. Обе компании принимали участие в шести аукционах на поставку ПО для ГБУЛО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и обслуживание АПК. Общая сумма заключенных контрактов – около 115 000 000 рублей.

На картельный сговор указывают снижение цены в ходе тендера, а также время создания и редактирования файлов с заявками, которые производил один и тот же человек. Кроме того, в сертификатах электронной цифровой подписи обеих компаний указаны одинаковые адрес электронной почты и месторасположение. А в состав учредителей компаний входили одни и те же люди.