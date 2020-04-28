В Петербурге индекс самоизоляции вновь упал до “красного” уровня

Согласно данным сервиса “Яндекс. Карты”, по состоянию на 16.00 в Петербурге индекс самоизоляции упал до 2,2 балла из пяти возможных.

Таким образом, показатель опустился в “красную” зону. Это означает, что сейчас на улицах очень много людей. Кажется, петербуржцы вовсе забыли про рекомендации врачей во время карантина.

Тем временем, в Киришах, Тихвине и Выборге индекс еще ниже — 1,9 балла. В Сосновом Бору показатель составляет всего лишь 2,1 балла, в Гатчине — 2,2.