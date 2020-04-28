В Петербурге девушка-таксист обвинила пассажира в изнасиловании. Он не оплатил интим

В Санкт-Петербурге 28-летняя уроженка Киргизии, подрабатывающая в «Яндекс.Такси», обвинила своего пассажира в сексуальном насилии.

По словам девушки, ее знакомый 24-летний Казим попросил подвезти его из Купчино. Поездка пошла не по плану и парень потребовал припарковать машину на безлюдной улице в Московском районе — там он, угрожая распылить перцовый баллончик, надругался.

Подозреваемого задержали спустя несколько минут после звонка в 112. Правоохранители обнаружили его на пассажирском сиденье, сообщают «Невские новости«.

Примечательно, что после опросов и осмотра личных мобильных устройств полицейские пришли к выводу, что девушка могла инсценировать преступление и оговорить своего знакомого. Они знакомы несколько месяцев. Казим утверждает, что девушка занимается извозом женщин с пониженной социальной ответственностью, а иногда и сама оказывает такие услуги. Соответственно, в тот день, утверждает задержанный, они договорились об интимной встрече, после чего девушка заехала за ним и они вместе отправились в центр города. По пути девушка припарковала автомобиль и оказала интимные услуги.

Однако, по версии Казима, деньги он не отдал, так как не оказалось с собой наличных средств, но мужчина уверил сотрудников полиции, что обязательно бы перечислил деньги банковским переводом. Возможно, именно эта заминка с оплатой услуги и стала причиной вызова сотрудников полиции. Частично слова Казима нашли свое подтверждение: он показал сотрудникам переписку с потерпевшей, где они обсуждали оказание интимных услуг за денежное вознаграждение. Медосвидетельствование девушки также не выявило характерных для изнасилования признаков.