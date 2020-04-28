Фото: в Кудрово проходит противопожарный рейд

Сегодня, 28 апреля, в Кудрово проходит противопожарный рейд, участники которого проводят профилактические беседы с гражданами.

Так, сотрудники местной администрации и 150 пожарной части рассказывают гражданам о мерах противопожарной безопасности на природе и у себя дома. Огнеборцы подарили горожанам буклеты и одну маску проходившей мимо пенсионерке.

В следующие три дня пожарные планируют посетить Заневку, Новосергиевку и Мяглово. Они ответят на любые вопросы: как правильно тушить возгорание и в каких случаях не стоит делать это самостоятельно, где найти средства тушения и как правильно использовать их, а также многое другое.