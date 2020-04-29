В Сосновом Бору отремонтируют 14 подвалов и две крыши

В Сосновом Бору будут отремонтированы 14 подвалов и две крыши в многоквартирных домах в рамках программы капремонта в 2020 году. Исполнитель – ООО «ПК Феникс».

Подрядчику необходимо отремонтировать подвалы в домах под номерами:

6, 10, 12, 14, 16, 18 и 22 по Ленинградской улице;

10 и 15 по улице 50 лет Октября;

5, 13 и 20 по улице Красных Фортов;

4 по улице Комсомольской.

В доме № 16 по улице Ленинградской также корректируется проектная документация для ремонта крыши. Уже с 11 мая исполнитель должен приступить к ремонту подвала в доме № 6 по улице Комсомольской и к ремонту крыши в доме № 12 по улице Ленинградской.