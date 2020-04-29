Назван лучший футболист XXI века

Эксперты портала Besoccer совместно с ProFootballDB составили рейтинг лучших футболистов ХХI века на основе системы ELO.

Система ELO учитывает полезность футболиста в игре с учетом голов и результативных передач. Статистика велась с 2001 года. Первое место занял Лионель Месси, получив 100 баллов из 100 возможных. На втором месте Криштиану Роналду, который также набрал 100 баллов, но уступил по дополнительным показателям. На третьем месте – Тьерри Анри, набравший 98 баллов.

В топ-10 вошли Луис Суарес (97 баллов), Златан Ибрагимович (97), Харри Кейн (97), Мохамед Салах (97), Неймар (96), Роберт Левандовски (96), Радамель Фалькао (95).