Четверг в Ленобласти пройдет преимущественно без осадков

По данным ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, 30 апреля в Ленобласти ожидается переменная облачность.

Согласно сообщениям синоптиков, ночью преимущественно на востоке пройдет небольшой мокрый снег. Четверг пройдет преимущественно без осадков. Ветер ночью северный, северо-западный 4-9 м/с, днем северных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 гр., днем столбики термометров покажут +3…+8 гр. Ночью на дорогах местами гололедица.