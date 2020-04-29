В Ленобласти могут ввести штраф за шум в «тихий» час

Штраф за нарушение тишины в дневное время и в будние нерабочие дни с 23 до 7 часов могут появится в Ленобласти из-за режима самоизоляции по COVID-19.
Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, сегодня, 29 апреля депутаты ЗакСобрания приняли в первом чтении изменения в статью 2.6 областного закона «Об административных правонарушениях», предусматривающие штраф за нарушение тишины в дневное время и в будние нерабочие дни с 23 до 7 часов.
В соответствии с Указами Президента Российской Федерации в связи с распространением коронавируса период с 30 марта по 11 мая включительно в стране объявлен нерабочим, и многие жители Ленинградской области, в том числе семьи с маленькими детьми, находятся на самоизоляции.
Инициатором законопроекта выступил депутат ЗакСа Ленобласти Алексей Игонин, который отметил, что ему поступают жалобы граждан на соседей, использующих нерабочие дни для производства ремонтных, строительных и иных хозяйственных работ, сопровождаемых шумом, что приводит к невозможности уложить детей на дневной сон, а также нарушает тишину и покой граждан.\
Напомним, 10 апреля в ходе внеочередного заседания регионального парламента аналогичный законопроект, внесенный Губернатором Ленобласти, принят не был. Тогда мнения разделились: большинство парламентариев законопроект поддержали, но некоторые посчитали норму о дневном «тихом часе» избыточной. В частности, депутаты выразили сомнение в возможности администрировать, а впоследствии доказать такие правонарушения (к примеру, связанные с громко играющей музыкой). Осуществлять замер уровня шума должны сотрудники Роспотребнадзора, у органов правопорядка шумомеры отсутствуют, а значит возникнут сложности в привлечении нарушителей к ответственности. Кроме того, считают депутаты, необходимо разработать критерии оценки уровня шума, поскольку у каждого человека понятие о громкости звука разное.
Впрочем, как показывает практика, в ряде субъектов РФ уже установлена ответственность за нарушение режима тишины с 13 до 15 часов. Так, в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Московской, Омской, Орловской областях и Республике Коми уже приняты региональные законы об обеспечении тишины и покоя граждан.
Депутат Сергей Караваев предложил обратиться к Губернатору по вопросу заключения соглашения с Министерством внутренних дел РФ о передаче полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях органам полиции, что позволит сделать закон действительно работающим. Вице-спикер ЗакСа Ленобласти Дмитрий Пуляевский подчеркнул, что сегодня органы правопорядка не могут осуществлять эту работу, поскольку нет закона.
Коллеги также обратили внимание на актуальность и важность принятия документа. По словам Сергея Коняева, «задача законопроекта — не выписать штраф, наказать кого-то, а определить норму поведения, договориться, чтобы люди вели себя уважительно по отношению друг к другу».
Законопроект предусматривает установление административной ответственности за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, в период с 23 до 7 часов в объявленные Президентом РФ нерабочие дни, а также в период с 13 до 15 часов — в любые дни.
Размер штрафа останется неизменным. Для граждан он составит от пятисот до одной тысячи рублей; для должностных лиц — от двух тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических лиц — от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
Поскольку профильная комиссия по законности и правопорядку решение не приняла, на пленарном заседании ЗакСа законопроект принят только в первом чтении. Срок подачи поправок установлен 2 недели.