В Ленобласти могут ввести штраф за шум в «тихий» час

Штраф за нарушение тишины в дневное время и в будние нерабочие дни с 23 до 7 часов могут появится в Ленобласти из-за режима самоизоляции по COVID-19.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, сегодня, 29 апреля депутаты ЗакСобрания приняли в первом чтении изменения в статью 2.6 областного закона «Об административных правонарушениях», предусматривающие штраф за нарушение тишины в дневное время и в будние нерабочие дни с 23 до 7 часов.

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации в связи с распространением коронавируса период с 30 марта по 11 мая включительно в стране объявлен нерабочим, и многие жители Ленинградской области, в том числе семьи с маленькими детьми, находятся на самоизоляции.

Инициатором законопроекта выступил депутат ЗакСа Ленобласти Алексей Игонин, который отметил, что ему поступают жалобы граждан на соседей, использующих нерабочие дни для производства ремонтных, строительных и иных хозяйственных работ, сопровождаемых шумом, что приводит к невозможности уложить детей на дневной сон, а также нарушает тишину и покой граждан.\

«В своих обращениях жители Ленинградской области просят об ограничении возможности производства ремонтных, строительных работ и иных «шумных» действий», — отмечает Алексей Игонин.

Напомним, 10 апреля в ходе внеочередного заседания регионального парламента аналогичный законопроект, внесенный Губернатором Ленобласти, принят не был. Тогда мнения разделились: большинство парламентариев законопроект поддержали, но некоторые посчитали норму о дневном «тихом часе» избыточной. В частности, депутаты выразили сомнение в возможности администрировать, а впоследствии доказать такие правонарушения (к примеру, связанные с громко играющей музыкой). Осуществлять замер уровня шума должны сотрудники Роспотребнадзора, у органов правопорядка шумомеры отсутствуют, а значит возникнут сложности в привлечении нарушителей к ответственности. Кроме того, считают депутаты, необходимо разработать критерии оценки уровня шума, поскольку у каждого человека понятие о громкости звука разное.

Впрочем, как показывает практика, в ряде субъектов РФ уже установлена ответственность за нарушение режима тишины с 13 до 15 часов. Так, в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Московской, Омской, Орловской областях и Республике Коми уже приняты региональные законы об обеспечении тишины и покоя граждан.

Депутат Сергей Караваев предложил обратиться к Губернатору по вопросу заключения соглашения с Министерством внутренних дел РФ о передаче полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях органам полиции, что позволит сделать закон действительно работающим. Вице-спикер ЗакСа Ленобласти Дмитрий Пуляевский подчеркнул, что сегодня органы правопорядка не могут осуществлять эту работу, поскольку нет закона.

«Для того, чтобы выйти из правовой лакуны, запустить процедуру правоприменительной практики по соблюдению дневной тишины, нам необходимо принять этот законопроект. После этого в режиме второго чтения мы проработаем вопрос оформления протоколов, другие моменты», — сказал вице-спикер.

Вам будет интересно Наказание для шумных соседей могут ужесточить в России Депутаты Госдумы России предложили ужесточить на федеральном уровне наказание для шумных соседей и ввести штрафы. Об этом рассказала один из авторов... 03.02.2020 278

Коллеги также обратили внимание на актуальность и важность принятия документа. По словам Сергея Коняева, «задача законопроекта — не выписать штраф, наказать кого-то, а определить норму поведения, договориться, чтобы люди вели себя уважительно по отношению друг к другу».

«Возможно, выписать штраф и не получится, но большая часть людей будет понимать, что за такие действия может грозить наказание», — добавил единоросс Александр Русских.

Законопроект предусматривает установление административной ответственности за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, в период с 23 до 7 часов в объявленные Президентом РФ нерабочие дни, а также в период с 13 до 15 часов — в любые дни.

Размер штрафа останется неизменным. Для граждан он составит от пятисот до одной тысячи рублей; для должностных лиц — от двух тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических лиц — от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Поскольку профильная комиссия по законности и правопорядку решение не приняла, на пленарном заседании ЗакСа законопроект принят только в первом чтении. Срок подачи поправок установлен 2 недели.