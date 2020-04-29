Двое детей и их мать госпитализированы после отравления угарным газом в Гатчине

Семью госпитализировали в тяжелом состоянии.

Вечером 28 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир на улице Филиппова находится женщина с маленькими детьми и она не отвечает на звонки. Квартира при этом заперта изнутри. Об этом пишут «Невские новости«.

Вам будет интересно Двое взрослых и шесть детей погибли при пожаре в жилом доме в Выборге - видео Двое взрослых и шесть детей погибли при пожаре в жилом доме в городе Выборге Ленинградской области, сообщили в Единой дежурной... 29.04.2020 104

Прибывшие на место полицейские и спасатели вскрыли дверь и обнаружили 39-летнюю женщину и ее двоих дочерей восьми лет и восьми месяцев. Их госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением угарным газом.

Предположительно, причиной случившегося могла стать неисправная газовая колонка.