В Петербурге по подозрению в педофилии задержан 18-летний студент

22 апреля в полицию Василеостровского района Петербурга обратилась женщина, которая рассказала, что ее восьмилетняя дочь подверглась развращению.

Подозреваемый задержан – им оказался 18-летний студент одного из петербургских колледжей. Молодого человека подозревают в том, что он вел переписку с сексуальным подтекстом в интернете с девочкой, присылал ей фотографии интимного содержания, склонял к встрече и фотографированию в обнаженном виде.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).