СК проверяет данные СМИ о разрушении старинных крестов в Ломоносовском районе

Следственные органы начали проверку информации СМИ о разрушении каменных крестов в деревне Климотино Копорского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

«В телевизионном репортаже одного из каналов сообщалось о разрушении каменных крестов в деревне Климотино Копорского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области. По поручению председателя Следственного комитета России в Ленинградской области проверяется озвученная в СМИ информация», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, на территории кладбища в деревне Климотино расположено более 80 старинных каменных крестов с захоронениями. Следователи встретились с участником телевизионного сюжета, который изучал исторические артефакты.

«По мнению специалиста, указанные объекты являются частью захоронений лиц из числа строителей, которые в 16 веке проводили реконструкцию Копорской крепости, а также членов их семей. Он полагает, что повреждения мест захоронений связано с незаконными археологическими раскопками», — сказано в сообщении.

Личности причастных к разрушению устанавливаются.

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