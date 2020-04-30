Александр Дрозденко: Маски падают в цене, а их применение в майские праздники логично

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в интервью «ЛенТВ24» порекомендовал посетителям торговых сетей носить маски и рассказал, почему это особенно актуально именно в майские праздники.
«За последние несколько дней маски начали падать в цене. Они начали дешеветь, и сегодня такого ажиотажа уже нет», – сообщил Александр Дрозденко
При этом именно в майские праздники множество жителей Петербурга совершенно точно отправятся на дачи в Ленобласти.
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30.04.2020 41