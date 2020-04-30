Оперштаб: наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве – 3093.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 3093, Подмосковье — 793 , Санкт-Петербурге — 336, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
За последние сутки в стране подтверждены 7 099 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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30.04.2020 102
«Распределение по субъектам: Москва — 3093, Московская область — 793, Санкт-Петербург – 336», — говорится в сообщении.