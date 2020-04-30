Оперштаб: наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве – 3093.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 3093, Подмосковье — 793 , Санкт-Петербурге — 336, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За последние сутки в стране подтверждены 7 099 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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