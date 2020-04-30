Оперштаб: за сутки в России выздоровели 1 333 человека с COVID-19, всего выписаны 11 619

За сутки в России выздоровели 1 333 человека с коронавирусом, всего выписаны 11 619, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России.

«За сутки выписаны по выздоровлению 1 333 человека… За все время выздоровели: 11 619», — говорится в сообщении.

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В частности, за сутки выписаны 525 человек в Москве, 71 в Санкт-Петербурге, 59 в Брянской области, 49 в Нижегородской и 48 в Чечне.