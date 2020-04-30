Сотрудник «Детского мира» совратил школьницу и записал с ней видео в Красном Бору

33-летний сотрудник «Детского мира» задержан по подозрению в совращении 14-летней школьницы в Красном Бору Тосненского района Ленобласти.

В августе 2019 года задержанный познакомился с 14-летней девочкой в социальной сети. Между ними завязалась переписка. Злоумышленник представился «охотником на маньяков» и попросил подростка присылать ему фото и видео интимного характера, чтобы более эффективно искать «маньяков в интернете». Затем он предложил записать совместное интимное видео. Девочка согласилась.

После съемки видео злоумышленник склонил ее к действиям сексуального характера, а впоследствии настаивал на регулярных встречах подобного характера. В апреле 2020 года школьница все рассказал матери, и мужчину задержали.