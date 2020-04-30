1 мая в Ленобласти пройдет без существенных осадков

По данным ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, 1 мая в Ленобласти будет переменная облачность.

Согласно сообщениям синоптиков, пятница в регионе пройдет без существенных осадков. Ветер ночью переменный 0-5 м/с, днём восточный, юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 гр., местами до -9 гр., днем столбики термометров покажут +7…+12 гр. Атмосферное давление будет мало меняться.