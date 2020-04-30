Более 1,5 тысяч тестов на коронавирус ежедневно проводят в Ленобласти

Выявление зараженных COVID-19 на ранних стадиях позволяет властям удерживать контроль над развитием ситуации.
В Ленобласти ежедневно проводится более от 1,5 до 1,7 тысяч лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции. Это позволяет увидеть объективную картину распространения COVID-19 в Ленобласти и контролировать ситуацию. Специалисты же отмечают, что тестирование позволяет минимизировать летальные исходы.
Стоит отметить, что Ленобласть по расположению находится в особой зоне риска массового инфицирования населения: соседство с Петербургом и близость к странам Евросоюза, где пандемия появилась раньше и острее.
Напомним, что 29 апреля Ленобласть больше не входит в топ-10 регионов по количеству заболевших коронавирусной инфекцией, регион занимал 11 позицию.