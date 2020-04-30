В Ленобласти очаги возгорания ищут с помощью беспилотников

В ходе ежедневного мониторинга пожароопасной обстановки беспилотники обнаружили более ста источников возгорания в местах дислокации соединений и воинских частей армии Западного военного округа.

Как сообщают в пресс-службе ЗВО, плановые полеты беспилотников проводятся ежедневно. Все аппараты оборудованы тепловизорами, это значительно сокращает время обнаружения мелких очагов пожара в лесных массивах и на открытой местности и принятия мер по их ликвидации.

Вам будет интересно Стало известно, как пройдет призыв в ЗВО в условиях коронавируса В ЗВО более 46 тысяч человек будут призваны этой весной на военную службу. При этом работа военкоматов ведется с соблюдением... 28.04.2020 194

Всего в апреле беспилотник облетел более 5 тыс. гектаров территории в Приозерском, Выборгском, Лужском, Сертоловском и Гатчинском районах.