В Ленобласти увеличено финансирование благоустройства, дорожной и строительной отраслей

Александр Дрозденко в интервью «ЛенТВ24» рассказал, что за последнее время в Ленобласти было увеличено финансирование сразу нескольких отраслей.

Средства дополнительно выделены на строительство и ремонт дорог (около 2 млрд рублей), на проект «Комфортная среда» (600 млн рублей), на строительство социальных объектов.

«Увеличили финансирование для того, чтобы экономика работала, чтобы у бизнеса была работа, чтобы люди получали заработную плату, – подчеркнул Александр Дрозденко

По словам главы региона, за счет бюджета Ленобласти поддерживаются спрос на работу и оборот денежных средств в экономике.