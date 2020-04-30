В Ленобласти увеличено финансирование благоустройства, дорожной и строительной отраслей

Александр Дрозденко в интервью «ЛенТВ24» рассказал, что за последнее время в Ленобласти было увеличено финансирование сразу нескольких отраслей.
Средства дополнительно выделены на строительство и ремонт дорог (около 2 млрд рублей), на проект «Комфортная среда» (600 млн рублей), на строительство социальных объектов.
«Увеличили финансирование для того, чтобы экономика работала, чтобы у бизнеса была работа, чтобы люди получали заработную плату, – подчеркнул Александр Дрозденко
По словам главы региона, за счет бюджета Ленобласти поддерживаются спрос на работу и оборот денежных средств в экономике.
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