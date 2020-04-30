Александр Дрозденко: На «майских» выберем районы, где снимем самоизоляцию

Александр Дрозденко в интервью «ЛенТВ24» сообщил, что в течение первых майских дней будет проведена серия совещаний с главами районов, заместителями и оперативным штабом по COVID-19.
«Мы, наверное, выберем те районы Ленинградской области, где будем снимать режим самоизоляции. На спокойных территориях дадим возможность людям возвращаться к нормальной жизни, – заявил Александр Дрозденко
Также, по словам губернатора Ленобласти, на территориях с непростой эпидемиологической обстановкой будет введен карантин.
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30.04.2020 52