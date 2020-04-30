Ленинградский колледж культуры перечислили областной клинической больнице 120 тысяч рублей

Сотрудники Ленинградского колледжа культуры и искусства перечислили 120 000 рублей на счет Ленинградской областной клинической больнице.

Таким образом сотрудники образовательного учреждения решили поддержать медработников Ленобласти, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, и перечислили на счет Ленинградской областной клинической больницы 120 тысяч рублей.

В колледже уверены, что каждый должен внести свой вклад в борьбу с COVID-19.

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