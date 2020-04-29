ЛАЭС подарила медсанчасти Соснового Бора три аппарата ИВЛ 

Ленинградская АЭС также выделила 20 миллионов рублей на приобретение служебного жилья медикам Соснового Бора.
В центральную медико-санитарную часть №38 в городе Сосновый Бор поступили три портативных высокопоточных аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и два компрессора для кислородоподачи. Медицинское оборудование для лечебницы приобрела Ленинградская атомная электростанция.
Директор станции отметил, что дополнительные аппараты позволят оказать необходимую медпомощь пациентам и даже спасти чью-то жизнь.
Кроме этого ЛАЭС выделила 20 миллионов рублей на приобретение служебных квартир для медработников остродефицитных врачебных профессий: реаниматолог, анестезиолог, инфекционист и невропатолог. Планируется приобрести одну двухкомнатную квартиру и пять однокомнатных.
Служебные квартиры будут предоставляться работникам на время работы в ЦМСЧ №38.