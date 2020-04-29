ЛАЭС подарила медсанчасти Соснового Бора три аппарата ИВЛ 

Ленинградская АЭС также выделила 20 миллионов рублей на приобретение служебного жилья медикам Соснового Бора.

В центральную медико-санитарную часть №38 в городе Сосновый Бор поступили три портативных высокопоточных аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и два компрессора для кислородоподачи. Медицинское оборудование для лечебницы приобрела Ленинградская атомная электростанция.

Директор станции отметил, что дополнительные аппараты позволят оказать необходимую медпомощь пациентам и даже спасти чью-то жизнь.

Кроме этого ЛАЭС выделила 20 миллионов рублей на приобретение служебных квартир для медработников остродефицитных врачебных профессий: реаниматолог, анестезиолог, инфекционист и невропатолог. Планируется приобрести одну двухкомнатную квартиру и пять однокомнатных.

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Служебные квартиры будут предоставляться работникам на время работы в ЦМСЧ №38.