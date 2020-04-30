В Луге прошел персональный парад для штурмовавшего Берлин ветерана — фото

Лужскому ветерану Великой Отечественной войны, полковнику в отставке Михаилу Полячкову провели персональный плац-парад.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, военнослужащие отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады имени Латышских стрелков прошли торжественным маршем перед подъездом дома, где живет ветеран. А оркестр бригады исполнил мелодии военных лет.

Михаил Григорьевич принял парад и поблагодарил молодых военнослужащих.

Михаил Полячков родился в 1925 году. В 1943 году был призван в ряды Советской Армии, а в августе уже воевал под Курском в составе Первой танковой армии разведчиком. Войну закончил в Берлине, в 600 метрах от Рейхстага и Бранденбургских ворот.

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Фронтовик награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией» и другими наградами.