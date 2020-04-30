СубботникиПобеды: воинские мемориалы Ленобласти готовят к Дню Победы

Работы по благоустройству мемориалов и памятников проходят во всех населенных пунктах Ленобласти.

В рамках акции #субботникиПобеды волонтеры привели в порядок мемориальный комплекс “Цветок жизни”, созданный в память о погибших детях блокадного Ленинграда, Дороги жизни у поселка Романовка и территорию у памятника легендарной “Полуторке”.

Также совместными усилиями удалось отреставрировать Обелиск героям Великой Отечественной войны в селе Сомино Бокситогорского района и навести порядок мемориал в деревни Жабино в Гатчинском районе, где похоронены курсанты-пограничники, державшие оборону в 1941 году. Привели в порядок и братское воинское захоронение, мемориал “Журавль” в деревне Мины Вырицкого городского поселения.

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На братском захоронении вблизи городского поселения Важины сотрудники администрации Подпорожского района очистили плитку, помыли памятные плиты, убрали сухую траву и венки.

Субботник прошел и на братской могиле советских воинов в поселке Березовик. Именно там похоронен Герой Советского Союза А.Г. Ястребов.

Акция #субботникиПобеды продолжается.