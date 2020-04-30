СубботникиПобеды: воинские мемориалы Ленобласти готовят к Дню Победы

Работы по благоустройству мемориалов и памятников проходят во всех населенных пунктах Ленобласти.
В рамках акции #субботникиПобеды волонтеры привели в порядок мемориальный комплекс “Цветок жизни”, созданный в память о погибших детях блокадного Ленинграда, Дороги жизни у поселка Романовка и территорию у памятника легендарной “Полуторке”.
Также совместными усилиями удалось отреставрировать Обелиск героям Великой Отечественной войны в селе Сомино Бокситогорского района и навести порядок мемориал в деревни Жабино в Гатчинском районе, где похоронены курсанты-пограничники, державшие оборону в 1941 году. Привели в порядок и братское воинское захоронение, мемориал “Журавль” в деревне Мины Вырицкого городского поселения.
На братском захоронении вблизи городского поселения Важины сотрудники администрации Подпорожского района очистили плитку, помыли памятные плиты, убрали сухую траву и венки.
Субботник прошел и на братской могиле советских воинов в поселке Березовик. Именно там похоронен Герой Советского Союза А.Г. Ястребов.
Акция #субботникиПобеды продолжается.