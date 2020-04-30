Эксперты призвали снизить антропогенную нагрузку на Кургальский заказник

В Кургальском заказнике, расположенном в Кингисеппском районе Ленобласти, будет создана новая система управления, которая позволит снизить антропогенную нагрузку и сохранить биоразнообразие.

Эксперты считают, что неконтролируемый туризм может стать угрозой для животного и растительного мира заказника. Поэтому считают необходимым принять комплекс мер первоочередного характера и разработать новый план управления Кургальским заказником. С этим мнением согласны и местное население.

Новая система управления заказником подразумевает применение действенных механизмов регулирования потоков туристов, въезжающих на территорию заказника, и усиление контроля за соблюдением норм и правил поведения на его территории.

Первоочередные меры будут введены уже в 2020-2021 годы. Они позволят снизить антропогенную нагрузку, обеспечить режим особой охраны и включают в себя ограничение несанкционированного проезда по лесным дорогам. Также планируется усовершенствовать навигацию внутри заказника, улучшить охрану заказника и расширить систему патрулирования, обеспечить пожарную безопасности, ликвидировать несанкционированные свалки и внедрить системы управления отходами.

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Также будут созданы инфраструктурные объекты: два информационных центра в деревнях Выбье и Большое Куземкино, расположенных в главных точках въезда на территорию заказника, а также два эколого-просветительских маршрута — “Долина реки Выбья и Лужская губа” и “Большое Куземкино — Нарвский залив”. Общественность поддержала идею.

Более подробно ознакомиться с первоочередными мероприятиями по сохранению биоразнообразия в заказнике “Кургальский” можно на сайте комитета по природным ресурсам Ленобласти.