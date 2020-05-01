Жителей Ленобласти ждет небольшой дождь 2 мая

По данным ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, 2 мая в Ленобласти ожидается облачная погода с прояснениями.

Согласно сообщениям синоптиков, во второй половине дня на западе региона местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…-2 гр., на востоке местами до -5 гр., днем столбики термометров покажут +11…+16 гр.