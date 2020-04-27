Минприроды: предстоящее лето может стать одним из самых жарких в истории

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил, что лето 2020 года может стать самым жарким за всю историю.

Трансляцию совещания ведет ТАСС на YouTube.

«И прогнозы Росгидромета, и прогнозы иностранных гидрометеорологических станций говорят о том, что в этом году может быть аномально жаркое лето за всю историю. Если не самое аномальное, то, может быть, в пятерку войдет. Такой прогноз есть», — сказал Кобылкин.

По его словам, ситуация с лесными пожарами в России не улучшается.