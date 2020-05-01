Несмотря на доказанную «токсичность» МПБО-2, завод продолжает отравлять землю и воду Ленобласти

Жители Всеволожского района Ленобласти терпят серьезные неудобства из-за завода МПБО-2, загрязняющего территорию Янино мусорным фильтратом. Руководство предприятия проблему игнорирует. По мнению руководителя экодвижения «Зеленый Фронт» Сергея Виноградова, в такой ситуации надежда только на правоохранителей и представителей власти.
Уже более 10 лет жители Янино вынуждены бороться со стихийными свалками мусора. Несмотря на деятельное участие активистов-экологов и надзорных государственных органов, это не привело к изменению ситуации. Предприятие отделывается штрафами в несколько десятков тысяч рублей и обещаниями соблюдать закон. Но в итоге в Янино опять появляются мусорные кучи.
На территории мусороперерабатывающего завода скопились тонны отходов, запах от которых отравляет воздух во всей округе. Помимо этого, мусорным фильтратом с предприятия отравляются реки, ручейки и земля в окрестностях Янино. Завод периодически платит штрафы за нарушение природоохранного законодательства, но, как и в случае со стихийными свалками, проблему это не решает. Несмотря на то, что МПБО-2 доставляет большие проблемы, администрация Петербурга заинтересована в расширении предприятия. Это вызывает негодование у местных жителей и у руководства Ленобласти.
Чиновники ЛО считают завод «экологической бомбой». А местные жители отмечают, что завод вреден для здоровья и окружающей среды. Если нет возможности его закрыть, то хотя бы следует добиться запрета его расширения. На сайте Change.org опубликована соответствующая петиция.
Жители Янино уверены, что вред от завода гораздо масштабнее, чем об этом говорится в СМИ. Мусорный фильтрат давно отравил всю воду в окрестностях, а также добрался до «Колтушских высот».
Как рассказал председатель экологического движения «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов, МПБО-2 опасен для окружающей среды. Экоактивисты зимой и весной 2020 года обнаружили, что завод сливает за пределами своей территории мусорный фильтрат и опасные стоки.
Туда же впадают стоки с коллектора, который выходит с МПБО-2. Заключение тоже есть. Коллектор МПБО-2 связан с канализацией. У коллектора есть прорыв, который также загрязняет водный объект», — объяснил эксперт.
Завод загрязнил ручей Нарвин, но это только одна из проблем. Есть и другие.
Виноградов также прокомментировал жалобы местных жителей на загрязнения земель «Колтушских высот» со стороны МПБО-2. Не исключено, что завод загрязняет и охраняемый природный объект, но необходима экспертиза.
Существующую проблему местные жители и активисты могут решить только в тесном контакте с правоохранителями и представителями власти. Директор завода Тихон Шмелев не идет на контакт и увиливает от разговора. Похоже, изменить ситуацию сможет только уголовное дело, заведенное СК РФ.
Он отметил, что ранее были попытки наладить диалог с руководством МПБО-2. Экологи и местные жители предлагали конструктивно разобраться в проблеме.
Очевидно, что для оценки масштаба бедствия следует провести обследование территории вокруг предприятия и собрать документальные доказательства. Необходимо производить бурение почвы и делать замеры.
Жители Янино надеются, что СК РФ, Роспотребнадзор и правоохранители помогут решить проблему, а также накажут виновных в халатном отношении к экологии.