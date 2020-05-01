Несмотря на доказанную «токсичность» МПБО-2, завод продолжает отравлять землю и воду Ленобласти

Жители Всеволожского района Ленобласти терпят серьезные неудобства из-за завода МПБО-2, загрязняющего территорию Янино мусорным фильтратом. Руководство предприятия проблему игнорирует. По мнению руководителя экодвижения «Зеленый Фронт» Сергея Виноградова, в такой ситуации надежда только на правоохранителей и представителей власти.

Уже более 10 лет жители Янино вынуждены бороться со стихийными свалками мусора. Несмотря на деятельное участие активистов-экологов и надзорных государственных органов, это не привело к изменению ситуации. Предприятие отделывается штрафами в несколько десятков тысяч рублей и обещаниями соблюдать закон. Но в итоге в Янино опять появляются мусорные кучи.

На территории мусороперерабатывающего завода скопились тонны отходов, запах от которых отравляет воздух во всей округе. Помимо этого, мусорным фильтратом с предприятия отравляются реки, ручейки и земля в окрестностях Янино. Завод периодически платит штрафы за нарушение природоохранного законодательства, но, как и в случае со стихийными свалками, проблему это не решает. Несмотря на то, что МПБО-2 доставляет большие проблемы, администрация Петербурга заинтересована в расширении предприятия. Это вызывает негодование у местных жителей и у руководства Ленобласти.

Чиновники ЛО считают завод «экологической бомбой». А местные жители отмечают, что завод вреден для здоровья и окружающей среды. Если нет возможности его закрыть, то хотя бы следует добиться запрета его расширения. На сайте Change.org опубликована соответствующая петиция.

Жители Янино уверены, что вред от завода гораздо масштабнее, чем об этом говорится в СМИ. Мусорный фильтрат давно отравил всю воду в окрестностях, а также добрался до «Колтушских высот».

Как рассказал председатель экологического движения «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов, МПБО-2 опасен для окружающей среды. Экоактивисты зимой и весной 2020 года обнаружили, что завод сливает за пределами своей территории мусорный фильтрат и опасные стоки.

«Был произведен забор проб из воды: мы обращались в специализированную организацию, которая в итоге выдала заключение (Лаборатория «Тасис» — прим. Ред). Позднее Роспотребнадзор подтвердил, что есть превышение по рядку показателей (свинец, марганец, железо, кадмий, нефтепродукты). Когда мы исследовали, куда ведет поток сбрасываемых отходов, то обнаружили, что он загрязняет ручей Нарвин. <…>.

Туда же впадают стоки с коллектора, который выходит с МПБО-2. Заключение тоже есть. Коллектор МПБО-2 связан с канализацией. У коллектора есть прорыв, который также загрязняет водный объект», — объяснил эксперт.

Завод загрязнил ручей Нарвин, но это только одна из проблем. Есть и другие.

«С другой стороны МПБО фильтрат тоже попадает в окружающую среду. Но куда он конкретно течет, мы пока не выяснили. С рабочей группой было принято решение начать осмотр от СНТ «Колос». Потому что вокруг «Колоса» обнаружена какая-то жидкость, и она вонючая. Но мы не смогли пойти, так как был введен карантин. Работы отложены. Как только закончится карантин, мы пешком пойдем и посмотрим. Только от «Колоса» пойдем в обратную сторону, жители жалуются, что у них там сильных запах. Чтобы разобраться, от МПБО это идет или нет, надо пойти пешком и посмотреть, куда и откуда протекает вода. В противном случае это будет голословно», — заявил Виноградов.

Виноградов также прокомментировал жалобы местных жителей на загрязнения земель «Колтушских высот» со стороны МПБО-2. Не исключено, что завод загрязняет и охраняемый природный объект, но необходима экспертиза.

«Теоретическая связь с МПБО есть. Но пока только теоретическая. Потому что и другие загрязняющие объекты имеются. Например, старые свалки, с которых фильтрат годами вытекает», — отметил Виноградов.

Существующую проблему местные жители и активисты могут решить только в тесном контакте с правоохранителями и представителями власти. Директор завода Тихон Шмелев не идет на контакт и увиливает от разговора. Похоже, изменить ситуацию сможет только уголовное дело, заведенное СК РФ.

«Нет большого желания. Директор ничего по большому счету не решает. Решает все комитет по благоустройству и остальные. Уговаривать кого-то нет желания. Были моменты, когда мы в рамках мероприятий созданной рабочей группы «Заневского поселения» выезжали туда и просили нас принять. Тогда и телевидение снимало. Приехали представители «Зеленого фронта», «Народного фронта» и замглавы МО. Но нас тогда не пустили , а бегать и решать проблему никто не стал. Нам сказали, что директора нет. Хотя мы за две недели предупреждали и просили встречу провести» , — посетовал Виноградов.

Он отметил, что ранее были попытки наладить диалог с руководством МПБО-2. Экологи и местные жители предлагали конструктивно разобраться в проблеме.

«Мы говорили: примите нас на территории завода, мы посмотрим, что там происходит, вы пояснения какие-то дадите. Они этого не хотят. Кричат «зачем?». И что остается делать? Приглашать их куда-то и беседовать, увещевать?», — отметил Виноградов.

Очевидно, что для оценки масштаба бедствия следует провести обследование территории вокруг предприятия и собрать документальные доказательства. Необходимо производить бурение почвы и делать замеры.

«Чтобы что-то доказать нужна независимая экспертиза. Только потом можно идти в суд. В ином случае все голословно», — подытожил Виноградов.

Жители Янино надеются, что СК РФ, Роспотребнадзор и правоохранители помогут решить проблему, а также накажут виновных в халатном отношении к экологии.