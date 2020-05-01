79 человек предпенсионного возраста прошли переобучение в Ленобласти

Всего с начала года профобучение проходят 249 жителей Ленобласти от 50 лет и предпенсионного возраста.

В связи с ограничительными мерами из-за пандемии, обучение проходит в дистанционном формате. В среднем занятия длится три месяца по 19 направлениям: «Тракторист», «Охранник», «Бухгалтер», «Делопроизводство на ПК», «Повар», «Менеджер по управлению персоналом», «Руководитель малого и среднего бизнеса» и другим.

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Незанятым и не получающим государственную пенсию жителям в период обучения выплачивают стипендию в размере МРОТ.

Ранее Биржа труда Ленобласти провела вебинары по профориентации для 3 тысяч школьников Ленобласти.