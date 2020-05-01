Почти треть курильщиков за время самоизоляции пробовали бросить курить

Во время самоизоляции почти треть опрошенных курильщиков по всей России пробовали бросить вредную привычку, однако лишь каждому десятому удалось это сделать. Об этом сообщает ТАСС.

При этом 39% опрошенных, наоборот, стали несколько больше курить в связи с увеличением свободного времени. 12% опрошенных и вовсе перестали считать количество сигарет, выкуренных за день.

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