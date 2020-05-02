Спасатели Ленобласти участвуют в акции #субботникиПобеды

Члены поисково-спасательных отрядов аварийно-спасательной службы Ленобласти в преддверии 75-летия Победы привели в порядок территории памятников и мемориалов.

Мероприятия прошли в ходе акции #субботникиПобеды. Участвуют сотрудники областных комитетов, районных администраций, домов культуры, коммунальных служб и волонтерских объединений.

Так, в Тосненском районе прошла реставрация мемориала «Вечная память павшим героям». В Шлиссельбурге спасатели помогли с восстановлением ограждения Мемориала воинам-защитникам города Петрокрепость, а также выполнили работы по реставрации обелиска Братского захоронения советских воинов — защитников города Петрокрепость.

Тем временем в Новой Ладоге поисково-спасательный отряд провел благоустройство Братской могилы морякам экипажа тральщика ТЩ-126: расчищены мраморные плиты и восстановлена пешеходная зона, установлен закладной памятный знак — морской якорь.

В Лодейном Поле проведено благоустройство Братского воинского захоронения вблизи деревни Горка. В Приозерске приведен в порядок памятник «Поклонный Крест».

Ранее ivbg.ru писал, что в Ленобласти стартовал конкурс «Ленинградская память». Участники могут рассказать о своих родных и близких или семейные истории времен Великой Отечественной войны.