Строительный магазин на Мурманском шоссе проверили на наличие масок

Сегодня, 2 мая, комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области по поручению Александра Дрозденко проверил магазин OBI на Мурманском шоссе.

Участники проверили соблюдение санитарных требований после жалобы, что в торговом зале находится много людей без масок. В результате выяснилось, что без масок в магазин не пускают, а детям на входе сотрудники магазина выдают маски бесплатно. Несмотря на это оказалось, что некоторые посетители просто отказываются надевать маски.

Вход в магазин ограничен, одновременно в помещении находится не более 250 человек. У касс есть разметка для соблюдения дистанции.

Напомним, с 1 по 11 мая включительно обслуживание посетителей во всех торговых объектах Ленинградской области рекомендуется осуществлять при использовании посетителями гигиенических масок.