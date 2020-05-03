Россиянам назвали способы избежать заражения коронавирусом через еду

Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов назвал способы избежать заражения коронавирусной инфекцией через воду и еду в эфире НСН.

«Особенность коронавирусов в том, что они распространяются не только воздушно-капельным путем, как ОРВИ, но и через кишечник», — отметил эксперт.

Ершов рассказал, что вирусы убивает температурная обработка. Он посоветовал пить только гарантированно очищенную кипячением или фильтрованием воду.

Специалист также порекомендовал тщательнее мыть продукты, не употреблять залежавшиеся, и, если есть возможность, проводить тепловую обработку.