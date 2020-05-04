Хайп ради хайпа: в закрытой на ремонт Подпорожской инфекционке искали «грязь»

Закрытое на ремонт детское инфекционное отделение больницы в Подпорожье пытаются выставить за рабочее.

Так, на прошлой неделе в социальных сетях появилась информация о том, что в больнице ужасные условия. К постам в соцсетях прилагались фотографии этих самых условий.

Как оказалась, фотографии были сделаны в отделении, которое закрыто и в нем делают ремонт. Ремонтные работы в больнице идут уже месяца три, и клиника преображается на глазах палата за палатой.

Отмечается, что некоторое время несколько пациентов действительно находились в неотремонтированных палатах, но это была необходимая мера в период пандемии коронавируса. К слову пациентов также размещали в отремонтированные палаты.

Далее, пациент с подтверждённым коронавирусом сразу же был переведён в специализированное отделение в Бокситогорске. После масштабной дезинфекции в Подпорожской больнице все пациенты вернулись на свои места в хорошие палаты.

Ремонт в палатах инфекционного отделения продолжается.