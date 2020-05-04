Северный Флот отслеживает действия корабельной ударной группы НАТО в Баренцевом море

Северный Флот отслеживает действия корабельной ударной группы НАТО, зашедшей 4 мая в акваторию Баренцева моря, сообщает национальный центр управления обороной Российской Федерации.

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«Силы и средства Северного Флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО): «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и фрегата УРО «Кент» ВМС Великобритании, зашедшей в 7.00 мск 4 мая сего года в акваторию Баренцева моря», — говорится в сообщении.