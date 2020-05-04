Биолог Павел Глазков снял сюжет про тундровых лебедей

Автор и ведущий канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков снял новый сюжет про тундровых лебедей.

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Биолог снял материал про птиц, которых называют: лебедь-кликун, лебедь-шипун и малый или тундровый лебедь.

Малый или тундровый лебедь — птица занесена в Красную книгу Ленинградской области и в Красную книгу России.

Тундрового лебедя в нашем регионе можно встретить только весной и осенью. На полях, внутренних озёрах, на Ладоге и на мелководье Финского залива.

Вам будет интересно Биолог Павел Глазков рассказал об интересных фактах из жизни бакланов Автор и ведущий канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков снял сюжет о бакланах. В видеорепортаже он поделился интересными фактами... 29.04.2020 324

Время от времени лебеди перелетают на соседние поля. Эта птица особенно прекрасна в полете, ее белоснежное оперение дополняет красоту неба и облаков.