Биолог Павел Глазков снял сюжет про тундровых лебедей

Автор и ведущий канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков снял новый сюжет про тундровых лебедей.
Биолог снял материал про птиц, которых называют: лебедь-кликун, лебедь-шипун и малый или тундровый лебедь.
Малый или тундровый лебедь — птица занесена в Красную книгу Ленинградской области и в Красную книгу России.
Тундрового лебедя в нашем регионе можно встретить только весной и осенью. На полях, внутренних озёрах, на Ладоге и на мелководье Финского залива.
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